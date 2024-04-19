Пушилин: один человек погиб и двое пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР
- РИА Новости
«Один мирный житель погиб, ещё двое ранены сегодня вследствие агрессии противника», — написал он в Telegram.
По его словам, в Петровском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета на территории кладбища погиб мужчина 1967 года рождения и пострадала женщина 1970 года рождения.
«В Кировском районе столицы региона сброшенным с украинского беспилотника боеприпасом ранена женщина 1981 года рождения», — добавил Пушилин.
По словам главы ДНР, пострадавшие получили ранения средней тяжести.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ возросло до 12.