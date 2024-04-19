Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области.

«Около 18:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что осколочное ранение левой стопы получила женщина в посёлке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом БПЛА ВСУ.