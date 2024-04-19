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МИД Азербайджана: Армения согласилась передать Баку четыре села

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Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что армянская сторона согласилась передать Баку четыре села, которые ранее контролировала Армения.
МИД Азербайджана: Армения согласилась передать Баку четыре села
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях по итогам VIII заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Долгожданное историческое событие... Ереван согласился на возвращение четырёх азербайджанских сёл, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно договорились о демаркации госграницы у четырех сёл на северо-востоке Армении.

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