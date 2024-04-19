Гладков: два человека пострадали при обстреле села Ясные Зори со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в результате обстрела села Ясные Зори со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. По данным медицины катастроф, два человека пострадали», — говорится в сообщении.

У одной пострадавшей резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности, уточнил Гладков.

Обеих женщин госпитализировали.

Ранее Гладков сообщил, что осколочное ранение левой стопы получила женщина в посёлке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом БПЛА ВСУ.