Гладков: два человека пострадали при обстреле села Ясные Зори со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. По данным медицины катастроф, два человека пострадали», — говорится в сообщении.
У одной пострадавшей резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности, уточнил Гладков.
Обеих женщин госпитализировали.
Ранее Гладков сообщил, что осколочное ранение левой стопы получила женщина в посёлке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом БПЛА ВСУ.