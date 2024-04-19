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Лавров: Москва в случае переговоров с Киевом не будет прекращать боевые действия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в случае переговоров с Киевом не будет прекращать боевые действия.
Лавров: Москва в случае переговоров с Киевом не будет прекращать боевые действия
  • РИА Новости

«В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях», — сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, процесс должен идти.

«Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причём существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — добавил глава российского МИД.

Он отметил, что веры киевскому руководству у России нет.

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