Лавров: Москва в случае переговоров с Киевом не будет прекращать боевые действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в случае переговоров с Киевом не будет прекращать боевые действия.

«В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях», — сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, процесс должен идти.

«Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причём существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать», — добавил глава российского МИД.

Он отметил, что веры киевскому руководству у России нет.