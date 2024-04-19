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Лавров заявил, что Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам.

«Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — сказал он в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Об этом министр заявил, комментируя тему возможных переговоров по Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия не фиксирует изменений в позиции Киева по поводу отказа от переговоров с Москвой.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине следует сесть за стол переговоров с представителями России.

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