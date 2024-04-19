На Украине сообщают о повреждении критической инфраструктуры в Одесской области
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении критической инфраструктуры в регионе после взрывов.
- AP
Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине.
В ночь на 19 апреля взрывы произошли в Днепропетровске и Одессе.
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