На Украине сообщают о повреждении критической инфраструктуры в Одесской области

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении критической инфраструктуры в регионе после взрывов.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине.

В ночь на 19 апреля взрывы произошли в Днепропетровске и Одессе.