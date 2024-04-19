МВД Армении проверяет сигнал о взрывном устройстве в университете РАУ
Министерство внутренних дел Армении проверяет информацию о возможном взрывном устройстве в здании Российско-армянского университета (РАУ).
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства.
«Сегодня в МВД поступил сигнал о заложенном в РАУ взрывном устройстве», — сказали агентству.
На месте работают оперативные группы.
Подробности не приводятся.
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