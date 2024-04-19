«Украинская желдорога» заявила о повреждении объектов в Днепропетровской области
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«Обстрел… инфраструктурных объектов «Укрзалізниця» в Днепропетровске и области… Работа станции Днепропетровска приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Также задерживаются поезда, курсирующие через Днепропетровск из Киева и Львова.
Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине.
В ночь на 19 апреля взрывы произошли в Днепропетровске и Одессе.