«Украинская желдорога» заявила о повреждении объектов в Днепропетровской области

Компания «Украинская железная дорога» сообщила о повреждении своих объектов в Днепропетровской области.

«Обстрел… инфраструктурных объектов «Укрзалізниця» в Днепропетровске и области… Работа станции Днепропетровска приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Также задерживаются поезда, курсирующие через Днепропетровск из Киева и Львова.

Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект получил повреждения в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине.

В ночь на 19 апреля взрывы произошли в Днепропетровске и Одессе.