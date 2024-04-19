На участке фронта возле Клещеевки ВС России доставляют боекомплекты «эстафетой»

Военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал, что на Донецком участке фронта между Клещеевкой и селом Красным военнослужащим Вооружённых сил России приходится доставлять боекомплекты «эстафетой» из-за сложного рельефа местности.

Несколько такелажных команд также передают друг другу воду, еду или даже раненых. Им приходится преодолевать по 6—7 км с тяжёлой ношей. На маршруте есть несколько промежуточных блиндажей, где можно отдохнуть.

«Воюют с противником меньше людей, чем тех, кто их обеспечивает», — рассказал военкору замкомандира 1486-го полка ВС России с позывным Гудвин.

Он добавил, что благодаря действию российских военных часть сил или свой резерв Вооружённые силы Украины вынуждены использовать на направлении Клещеевки — так обеспечивается успех продвижения российских войск на Часов Яр.

Ранее Влад Андрица показал кадры штурма позиций украинских бойцов у подножия Белой горы в ЛНР.