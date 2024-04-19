Рогов назвал формулу Зеленского по Украине дорогой в пропасть
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, данная формула сродни дороге в пропасть, в которую вместе с Киевом под громкие одобрительные возгласы катятся и остальные страны Запада.
Ставка главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на формулу Зеленского показывает заинтересованность западных стран и в дальнейшем разжигании конфликта на Украине, чтобы зарабатывать сверхприбыли на боевых действиях и ограблении постукраинского пространства, подчеркнул Рогов.