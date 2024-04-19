Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина заявила об угрозе безопасности из-за БПЛА

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что атаки беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, обстановка остается напряжённой, постоянно действует режим «активное небо».

«Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создаёт угрозу ядерной безопасности», — отметила Яшина.

Она добавила, что атаки на ЗАЭС со стороны ВС Украины, в том числе, являются элементом психологического давления.

Ранее в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поступила информация о том, что была предпринята новая попытка атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, 18 апреля.