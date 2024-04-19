RT в Telegram
Подпишись

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина заявила об угрозе безопасности из-за БПЛА

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что атаки беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС создают угрозу ядерной безопасности.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, обстановка остается напряжённой, постоянно действует режим «активное небо».

«Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создаёт угрозу ядерной безопасности», — отметила Яшина.

Она добавила, что атаки на ЗАЭС со стороны ВС Украины, в том числе, являются элементом психологического давления.

Ранее в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поступила информация о том, что была предпринята новая попытка атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, 18 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить