Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина заявила об угрозе безопасности из-за БПЛА
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, обстановка остается напряжённой, постоянно действует режим «активное небо».
«Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создаёт угрозу ядерной безопасности», — отметила Яшина.
Она добавила, что атаки на ЗАЭС со стороны ВС Украины, в том числе, являются элементом психологического давления.
Ранее в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поступила информация о том, что была предпринята новая попытка атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС в четверг, 18 апреля.