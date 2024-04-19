Система ПВО сбила 25 воздушных целей на подлёте к Белгороду

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 25 воздушных целей.

Об этом мэрия города сообщает в Telegram.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Уточняется, что в Белгороде из-за атаки со стороны ВС Украины в трёх частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, повреждения выявлены на территории четырёх складских помещений.

Также зафиксированы повреждения 11 автомобилей, пробита крыша гаража.

В Белгородском районе в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, повреждён автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что осколочное ранение левой стопы получила женщина в посёлке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом БПЛА ВСУ.