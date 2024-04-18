RT: управляемые с помощью ИИ дроны создают специалисты из батальона «Алания»

Беспилотники, управляемые с помощью искусственного интеллекта (ИИ), создают в зоне специальной военной операции специалисты из добровольческого батальона «Алания». Военный корреспондент RT Саргон Хадая побывал в лаборатории и узнал об особенностях таких дронов.

«Когда ты обычный оператор FPV, ты сидишь, у тебя в очках картинка, и ты управляешь всем до самого конца, до поражения цели. А ИИ — он почти что решает всё. Ты просто взлетаешь и наблюдаешь», — рассказал военкору один из военнослужащих.

Бойцы разрабатывают и другие БПЛА — для разведки, мониторинга и наблюдения, в том числе оснащённые тепловизорами, а также тяжёлые ударные беспилотники, дроны-камикадзе.

Все необходимые детали печатают на 3D-принтере. Военкору также показали новейшие многофункциональные дроны «Орлан».

Ранее военкор RT Влад Андрица показал кадры штурма позиций украинских бойцов у подножия Белой горы в ЛНР.