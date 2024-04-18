Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в Киевской области на северо-востоке Украины.