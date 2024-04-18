Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в Киевской области на северо-востоке Украины.
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