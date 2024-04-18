Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Ростовской области

В результате падения обломков украинского БПЛА в Ростовской области пострадал один человек, повреждено промышленное здание, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Лёгкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — сообщил он.

Силами ПВО ночью над российскими регионами были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с применением ракет «Точка-У», РСЗО Vampire, БПЛА и воздушных шаров.

Три беспилотника были уничтожены силами ПВО в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области.