Гусев: средства ПВО и РЭБ подавили БПЛА ВСУ в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник самолётного типа в регионе.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — добавил Гусев. Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.