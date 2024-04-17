Гусев: средства ПВО и РЭБ подавили БПЛА ВСУ в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский беспилотник самолётного типа в регионе.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — добавил Гусев.
Ранее на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.
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