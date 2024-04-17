В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.

globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. В Кривом Роге ранее прогремели взрывы.