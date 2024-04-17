В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы.
В Кривом Роге ранее прогремели взрывы.
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