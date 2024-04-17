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МИД: атаки ВСУ на ЗАЭС — результат вседозволенности, процветающей при помощи США

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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что атаки Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС являются результатом вседозволенности Киева, процветающей с позволения Соединённых Штатов.
МИД: атаки ВСУ на ЗАЭС — результат вседозволенности, процветающей при помощи США
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По словам Рябкова, атаки на станцию со стороны киевского режима производятся практически ежедневно. 

«Это отражение того, что за широкой спиной США, которые дают понять, что их клиентам, по сути дела, позволено всё, действительно эта силовая военная и политическая вседозволенность процветает», — подчеркнул дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает МАГАТЭ прямо указать на источник атак на ЗАЭС.

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