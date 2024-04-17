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После обстрела Каховки со стороны ВС Украины погиб человек, ещё четверо ранены

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек погиб, четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Каховка.
После обстрела Каховки со стороны ВС Украины погиб человек, ещё четверо ранены
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека», — сообщил глава региона.

Четыре местных жителя получили ранения.

Сальдо добавил, что в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, без газа остались 22 абонента «Херсоноблгаза».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района.

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