После обстрела Каховки со стороны ВС Украины погиб человек, ещё четверо ранены
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека», — сообщил глава региона.
Четыре местных жителя получили ранения.
Сальдо добавил, что в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, без газа остались 22 абонента «Херсоноблгаза».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли окраину села Красный Октябрь Белгородского района.