Губернатор: ночью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Орловской области

Над Орловской областью средства ПВО уничтожили БПЛА ВС Украины, заявил глава региона Андрей Клычков.

«Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — написал он в Telegram.

Клычков добавил, что пострадавших и повреждений нет.

Ночью на территории Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.