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Губернатор: ночью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Орловской области

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Над Орловской областью средства ПВО уничтожили БПЛА ВС Украины, заявил глава региона Андрей Клычков.
Губернатор: ночью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Орловской области
  • РИА Новости

«Ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — написал он в Telegram.

Клычков добавил, что пострадавших и повреждений нет.

Ночью на территории Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

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