Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих

Сотрудникам правоохранительных органов необходимо применять пропорциональную силу к митингующим в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и обеспечивать их свободу собраний. С таким призывом к полицейским обратился омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.

В заявлении омбудсмена отмечается, что аппарат народного защитника Грузии продолжает наблюдать за собранием в Тбилиси на территории, прилегающей к парламенту.

«Народный защитник Грузии призывает Министерство внутренних дел обеспечить свободу собраний всех граждан в безопасной среде и в случае применения силы руководствоваться соответствующими международными стандартами», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее поступила информация, что спецназ МВД Грузии разгоняет протестующих у парламента в Тбилиси.