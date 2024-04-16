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Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих

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Сотрудникам правоохранительных органов необходимо применять пропорциональную силу к митингующим в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и обеспечивать их свободу собраний. С таким призывом к полицейским обратился омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.
Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих
  • AP
  • © Shakh Aivazov

В заявлении омбудсмена отмечается, что аппарат народного защитника Грузии продолжает наблюдать за собранием в Тбилиси на территории, прилегающей к парламенту.

«Народный защитник Грузии призывает Министерство внутренних дел обеспечить свободу собраний всех граждан в безопасной среде и в случае применения силы руководствоваться соответствующими международными стандартами», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее поступила информация, что спецназ МВД Грузии разгоняет протестующих у парламента в Тбилиси.

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