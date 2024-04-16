Омбудсмен Грузии призвал полицию обеспечить свободу собраний для митингующих
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В заявлении омбудсмена отмечается, что аппарат народного защитника Грузии продолжает наблюдать за собранием в Тбилиси на территории, прилегающей к парламенту.
«Народный защитник Грузии призывает Министерство внутренних дел обеспечить свободу собраний всех граждан в безопасной среде и в случае применения силы руководствоваться соответствующими международными стандартами», — приводит текст заявления ТАСС.
Ранее поступила информация, что спецназ МВД Грузии разгоняет протестующих у парламента в Тбилиси.