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В аэропорту Тбилиси задержали корреспондента RT Дона Кортера

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Корреспондента RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси, у него забрали паспорт и телефон.
В аэропорту Тбилиси задержали корреспондента RT Дона Кортера
  • Gettyimages.ru

Журналист прилетел в страну освещать протесты против грузинского закона об иностранных агентах.

По имеющимся данным, корреспондента RT продержали четыре часа в транзитной зоне, попросили подписать некий документ, но он отказался.

Причин отказа во въезде ему не сообщают. Дону заявили только, что должен остаться с полицией до 23:00, и его, возможно, посадят на обратный рейс в Москву.

В марте 2023 года Кортер освещал беспорядки в Грузии, связанные с тем же законом об иноагентах. Документ тогда отозвали из-за негативной реакции на него в стране.

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