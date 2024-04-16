Bloomberg: послания Макрона об увеличении военной помощи Украине звучат неуклюже

Послания французского лидера Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Киеву выглядят неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сказано в материале, хотя Макрон активно выступает за увеличение военной помощи украинской стороне, его послания порой «звучат неуклюже», так как он непредсказуемо колеблется между «миротворцем и провокатором».

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак и Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Макрон играет с огнём, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.