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Bloomberg: послания Макрона об увеличении военной помощи Украине звучат неуклюже

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Послания французского лидера Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Киеву выглядят неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором.
Bloomberg: послания Макрона об увеличении военной помощи Украине звучат неуклюже
  • AP
  • © Sarah Meyssonnier

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сказано в материале, хотя Макрон активно выступает за увеличение военной помощи украинской стороне, его послания порой «звучат неуклюже», так как он непредсказуемо колеблется между «миротворцем и провокатором».

Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак и Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Макрон играет с огнём, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

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