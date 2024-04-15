Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что это является не политическом вопросом, а вопросом обеспечения ядерной и радиационной безопасности станции.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции.