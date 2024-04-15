Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии указать на источник атак на Запорожскую АЭС.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что это является не политическом вопросом, а вопросом обеспечения ядерной и радиационной безопасности станции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции.