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Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии указать на источник атак на Запорожскую АЭС.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что это является не политическом вопросом, а вопросом обеспечения ядерной и радиационной безопасности станции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции. 

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