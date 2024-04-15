Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак ВСУ
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций», — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что Москва намерена и дальше предпринимать шаги, направленные на укрепление ядерной и физической ядерной безопасности на станции.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции.