Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак ВСУ

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской АЭС от атак со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что Москва намерена и дальше предпринимать шаги, направленные на укрепление ядерной и физической ядерной безопасности на станции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции.