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Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак ВСУ

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской АЭС от атак со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что Москва намерена и дальше предпринимать шаги, направленные на укрепление ядерной и физической ядерной безопасности на станции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции. 

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