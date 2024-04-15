Карчаа: в 2022 году Киев планировал создать очаг радиационного заражения на ЗАЭС

Депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой заявил, что летом 2022 года Украина под руководством Великобритании планировала создать очаг радиационного заражения на Запорожской АЭС.

По словам Карчаа, Киев планировал нанести огневой удар по помещениям станции.

«Удар, допустим, по азотно-кислородной станции привёл бы в обязательном порядке к взрыву локальному. Взрыв привёл бы к пожару. Пожар, в зависимости от конкретных метеоусловий на тот момент, мог распространиться на другие помещения — и случилась бы беда», — сказал он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции.