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Карчаа: в 2022 году Киев планировал создать очаг радиационного заражения на ЗАЭС

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Депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой заявил, что летом 2022 года Украина под руководством Великобритании планировала создать очаг радиационного заражения на Запорожской АЭС.
Карчаа: в 2022 году Киев планировал создать очаг радиационного заражения на ЗАЭС
  • AP
  • © Leo Correa

По словам Карчаа, Киев планировал нанести огневой удар по помещениям станции.

«Удар, допустим, по азотно-кислородной станции привёл бы в обязательном порядке к взрыву локальному. Взрыв привёл бы к пожару. Пожар, в зависимости от конкретных метеоусловий на тот момент, мог распространиться на другие помещения — и случилась бы беда», — сказал он.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции. 

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