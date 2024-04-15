Карчаа: в 2022 году Киев планировал создать очаг радиационного заражения на ЗАЭС
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По словам Карчаа, Киев планировал нанести огневой удар по помещениям станции.
«Удар, допустим, по азотно-кислородной станции привёл бы в обязательном порядке к взрыву локальному. Взрыв привёл бы к пожару. Пожар, в зависимости от конкретных метеоусловий на тот момент, мог распространиться на другие помещения — и случилась бы беда», — сказал он.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что нападения на Запорожскую АЭС значительно повышают риски для безопасности станции.