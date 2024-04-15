Спецкор RT Пискунов показал кадры боёв в селе Бердычи в ДНР

Спецкор RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы 74-й бригады поражают опорные пункты ВСУ в селе Бердычи и его окрестностях в ДНР.

«Выпустили восемь снарядов (по опорнику ВСУ. — RT) — враг побежал. Туда же накинули шрапнели, и пехота смогла заскочить в лесополку, выдавила врага», — рассказал командир артиллерии.

Отмечается, что штурмовые группы бригады уверенно удерживают часть населённого пункта, а также вытесняют ВСУ из близлежащих посадок.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины.