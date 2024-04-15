RT в Telegram
Подпишись

Спецкор RT Пискунов показал кадры боёв в селе Бердычи в ДНР

Короткая ссылка
Спецкор RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы 74-й бригады поражают опорные пункты ВСУ в селе Бердычи и его окрестностях в ДНР.

«Выпустили восемь снарядов (по опорнику ВСУ. — RT) — враг побежал. Туда же накинули шрапнели, и пехота смогла заскочить в лесополку, выдавила врага», — рассказал командир артиллерии.

Отмечается, что штурмовые группы бригады уверенно удерживают часть населённого пункта, а также вытесняют ВСУ из близлежащих посадок.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить