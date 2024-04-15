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Россия передала Киргизии 398 тонн продовольственной помощи

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Киргизия получила 398 т продовольственной помощи, предоставленной Россией через Всемирную продовольственную программу ООН.
Россия передала Киргизии 398 тонн продовольственной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального консульства России в городе Ош.

Среди 398 т продовольственной помощи 337,5 т обогащённой пшеничной муки и 60,7 т растительного масла.

«Продовольственная помощь будет роздана населению для повышения их продовольственной безопасности в качестве вознаграждения за участие в проектах, поддерживаемых ВПП ООН в южных регионах страны», — отметили в пресс-службе.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что Россия поставками зерна внесла большой вклад в борьбу с голодом в Африке.

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