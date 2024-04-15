Рогов: три мирных жителя пострадали от удара ВСУ по Бердянску

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что три мирных жителя пострадали от удара ВСУ по Бердянску.

РИА Новости

Как он отметил РИА Новости, согласно поступившей информации, погибших нет. «Лёгкие ранения получили три мирных жителя», — сказал Рогов. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Бердянск, системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow.