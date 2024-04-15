Рогов: три мирных жителя пострадали от удара ВСУ по Бердянску
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что три мирных жителя пострадали от удара ВСУ по Бердянску.
- РИА Новости
Как он отметил РИА Новости, согласно поступившей информации, погибших нет.
«Лёгкие ранения получили три мирных жителя», — сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Бердянск, системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow.
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