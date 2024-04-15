RT в Telegram
Подпишись

Защита украинского националиста Корчинского обжаловала его арест в России

Короткая ссылка
Представитель защиты одного из идеологов украинских националистов Дмитрия Корчинского обжаловал его заочный арест в России.
Защита украинского националиста Корчинского обжаловала его арест в России
  • РИА Новости

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении гражданина Украины Корчинского», — сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

Дату проведения слушания в суде ещё не назначили.

Ранее националиста Корчинского объявили в международный розыск.

Корчинский является лидером экстремистской организации «Братство»*.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить