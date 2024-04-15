Защита украинского националиста Корчинского обжаловала его арест в России
- РИА Новости
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении гражданина Украины Корчинского», — сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.
Дату проведения слушания в суде ещё не назначили.
Ранее националиста Корчинского объявили в международный розыск.
Корчинский является лидером экстремистской организации «Братство»*.
* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).