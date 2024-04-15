Защита украинского националиста Корчинского обжаловала его арест в России

Представитель защиты одного из идеологов украинских националистов Дмитрия Корчинского обжаловал его заочный арест в России.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в отношении гражданина Украины Корчинского», — сообщили ТАСС в Басманном суде Москвы.

Дату проведения слушания в суде ещё не назначили.

Ранее националиста Корчинского объявили в международный розыск.

Корчинский является лидером экстремистской организации «Братство»*.

* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).