Миномётчики ВС России сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил заместитель командира огневого взвода с позывным Горец.
По его словам, группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники.
«Мы их подловили во время движения, и после прилёта нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной», — сказал военный.
Ранее Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб.