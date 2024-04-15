Военнослужащие смешанной миномётной батареи 71-го гвардейского полка группировки «Днепр» сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил заместитель командира огневого взвода с позывным Горец.

По его словам, группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники.

«Мы их подловили во время движения, и после прилёта нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной», — сказал военный.

Ранее Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб.