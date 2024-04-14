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Рогов: в Днепропетровской области поражены склады техники и боеприпасов ВСУ

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Российские войска поразили в Днепропетровской области Украины склады техники и боеприпасов, которые использовали ВСУ для обстрела Энергодара.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши войска накрыли на правом берегу в селе Чкалово Днепропетровской области место расположения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась противником для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рогов допустил, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмаку в Запорожской области.

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