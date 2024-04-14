Рогов: в Днепропетровской области поражены склады техники и боеприпасов ВСУ
Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска накрыли на правом берегу в селе Чкалово Днепропетровской области место расположения боевиков ВСУ, склады с боеприпасами, а также скопление военной техники, которая использовалась противником для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Рогов допустил, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмаку в Запорожской области.