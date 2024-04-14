Силы ПВО России уничтожили БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Белгородской области.

«Около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны России заявляли, что средства ПВО за сутки сбили 41 украинский БПЛА и три авиабомбы Hammer и JDAM.