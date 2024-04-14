ВС России улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Вместе с этим были отражены семь контратак ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за сутки поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и склад ВСУ.