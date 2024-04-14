Минэнерго Украины: в Одесской области загорелись высоковольтные подстанции
- AP
«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — указало ведомство в своём Telegram.
По данным Минэнерго Украины, возгорания к настоящему моменту ликвидированы. О каких именно подстанциях идёт речь, не уточняется.
В результате пожара без электричества находились четыре населённых пункта.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами.