Минэнерго Украины: в Одесской области загорелись высоковольтные подстанции

Министерство энергетики Украины сообщило о возгорании оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области.

«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — указало ведомство в своём Telegram.

По данным Минэнерго Украины, возгорания к настоящему моменту ликвидированы. О каких именно подстанциях идёт речь, не уточняется.

В результате пожара без электричества находились четыре населённых пункта.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами.