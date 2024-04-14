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Минэнерго Украины: в Одесской области загорелись высоковольтные подстанции

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Министерство энергетики Украины сообщило о возгорании оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области.
Минэнерго Украины: в Одесской области загорелись высоковольтные подстанции
  • AP

«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — указало ведомство в своём Telegram.

По данным Минэнерго Украины, возгорания к настоящему моменту ликвидированы. О каких именно подстанциях идёт речь, не уточняется.

В результате пожара без электричества находились четыре населённых пункта.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами.

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