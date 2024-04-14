Силы ПВО России перехватили и уничтожили десять БПЛА ВСУ над Краснодарским краем

В Минобороны России заявили, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили десять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем.

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«Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края. Ранее российские средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Чёрным морем.