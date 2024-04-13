Воздушную тревогу объявили в Киеве и двух регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киеве и ещё двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги также прозвучали в Киевской и Черниговской областях Украины. Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины.