Воздушную тревогу объявили в Киеве и двух регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киеве и ещё двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
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Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги также прозвучали в Киевской и Черниговской областях Украины.
Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины.
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