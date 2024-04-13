RT в Telegram
Подпишись

Рогов: три мирных жителя Луганска пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Три мирных жителя Луганска в ЛНР получили ранения в результате ракетного удара по городу со стороны Вооружённых сил Украины.
Рогов: три мирных жителя Луганска пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы произошли в районе автовокзала и машиностроительного завода.

«Вследствие удара повреждения получили жилые дома. Ранения получили три мирных жителя города», — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что одна из ракет попала в машиностроительный завод в Луганске, где в скором времени планировали запустить производство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить