Рогов: три мирных жителя Луганска пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ

Три мирных жителя Луганска в ЛНР получили ранения в результате ракетного удара по городу со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщил в личном Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы произошли в районе автовокзала и машиностроительного завода.

«Вследствие удара повреждения получили жилые дома. Ранения получили три мирных жителя города», — написал Рогов.

Ранее сообщалось, что одна из ракет попала в машиностроительный завод в Луганске, где в скором времени планировали запустить производство.