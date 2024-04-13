Рогов: три мирных жителя Луганска пострадали при ракетной атаке со стороны ВСУ
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, взрывы произошли в районе автовокзала и машиностроительного завода.
«Вследствие удара повреждения получили жилые дома. Ранения получили три мирных жителя города», — написал Рогов.
Ранее сообщалось, что одна из ракет попала в машиностроительный завод в Луганске, где в скором времени планировали запустить производство.