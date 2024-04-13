МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В сообщении отмечается, что российские войска нанесли поражение ВСУ у Купянска и отразили три атаки штурмовых групп противника в районе населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР.

«Потери противника составили до 25 военнослужащих, три пикапа, 155-мм САУ Krab польского производства, 152-мм САУ «Акация», 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота»», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки потеряли более 500 военнослужащих на Донецком направлении.