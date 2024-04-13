RT в Telegram
Подпишись

Балицкий: число погибших после обстрела ВСУ Токмака возросло до восьми

Короткая ссылка
Тела ещё двух человек извлекли ночью из-под завалов после обстрела ВСУ Токмака Запорожской области, число погибших возросло до восьми.
Балицкий: число погибших после обстрела ВСУ Токмака возросло до восьми
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь, среди них два ребёнка», — написал он в Telegram.

Отмечается, что 13 пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось о шести погибших. Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, под завалами домов в Токмаке могут находиться люди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить