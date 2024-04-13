Балицкий: число погибших после обстрела ВСУ Токмака возросло до восьми

Тела ещё двух человек извлекли ночью из-под завалов после обстрела ВСУ Токмака Запорожской области, число погибших возросло до восьми.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь, среди них два ребёнка», — написал он в Telegram.

Отмечается, что 13 пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось о шести погибших. Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, под завалами домов в Токмаке могут находиться люди.