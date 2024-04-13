Балицкий: число погибших после обстрела ВСУ Токмака возросло до восьми
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь, среди них два ребёнка», — написал он в Telegram.
Отмечается, что 13 пострадавших госпитализированы.
Ранее сообщалось о шести погибших. Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, под завалами домов в Токмаке могут находиться люди.