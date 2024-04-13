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В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты

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В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, который вовлекал граждан в военные конфликты на территории других государств.
В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.

По данным ведомства, его объявили в розыск за вовлечение граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран.

Ранее Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов.

Бывшего руководителя риелторского агентства Людмилу Авдюхину, похитившую более 150 млн рублей, экстрадировали из Аргентины в Россию.

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