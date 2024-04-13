В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты

В аэропорту Алма-Аты задержали находящегося в международном розыске россиянина, который вовлекал граждан в военные конфликты на территории других государств.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.

По данным ведомства, его объявили в розыск за вовлечение граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран.

Ранее Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов.

Бывшего руководителя риелторского агентства Людмилу Авдюхину, похитившую более 150 млн рублей, экстрадировали из Аргентины в Россию.