В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты
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Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.
По данным ведомства, его объявили в розыск за вовлечение граждан Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других стран.
Ранее Казахстан выдал Таиланду гражданина России, который подозревается в вымогательстве $50 тыс. в криптовалюте у российских риелторов.
Бывшего руководителя риелторского агентства Людмилу Авдюхину, похитившую более 150 млн рублей, экстрадировали из Аргентины в Россию.