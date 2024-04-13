Кимаковский: ВС России стремятся поразить на Украине заводы по производству БПЛА

Российские войска стремятся уничтожать украинские предприятия по производству беспилотных аппаратов и обеспечивающие их энергомощности, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«... наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кимаковского, это помогает сокращать количество БПЛА противника на фронте.

Кроме того, советник главы ДНР подчеркнул необходимость «очень серьёзной работы» для того, чтобы «переиграть противника», в том числе и в области применения беспилотной авиации.

Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ по всему фронту в ДНР испытывают острую нехватку техники.