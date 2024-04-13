Кимаковский: ВС России стремятся поразить на Украине заводы по производству БПЛА
«... наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кимаковского, это помогает сокращать количество БПЛА противника на фронте.
Кроме того, советник главы ДНР подчеркнул необходимость «очень серьёзной работы» для того, чтобы «переиграть противника», в том числе и в области применения беспилотной авиации.
Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ по всему фронту в ДНР испытывают острую нехватку техники.