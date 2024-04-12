При обстреле ВСУ многоквартирного сектора Токмака погибли люди, есть раненые
- РИА Новости
«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребёнок», — написал он в своём Telegram-канале.
Балицкий добавил, что десятки жителей получили тяжёлые ранения.
В данный момент происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора.
Сохраняется угроза повторных ударов.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР пострадали десять сотрудников МЧС России.