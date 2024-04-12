При обстреле ВСУ многоквартирного сектора Токмака погибли люди, есть раненые

В результате обстрела украинскими войсками многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребёнок, десятки жителей тяжело ранены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребёнок», — написал он в своём Telegram-канале.

Балицкий добавил, что десятки жителей получили тяжёлые ранения.

В данный момент происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажного сектора.

Сохраняется угроза повторных ударов.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР пострадали десять сотрудников МЧС России.