В Криворожском районе Днепропетровской области прозвучал взрыв
Взрыв произошёл в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.
- Gettyimages.ru
- © pavel_klimenko
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
«О взрыве в Криворожском районе сообщают местные паблики», — сказано в сообщении.
Уточняется, что поднимается столб дыма.
Ранее в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога.
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