Расстрелявший раненую женщину боевик «Азова» получил 28 лет колонии

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего нацполка «Азов»* Алексея Жерновского к 28 годам колонии за убийство женщины, которая пришла на позиции ВСУ за помощью после ранения. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в марте 2022 года Жерновский находился на боевых позициях в Мариуполе. В один из дней к нему обратилась за помощью раненая женщина. Жерновский вывел гражданку на веранду, где расстрелял её.

Как отмечает СК, ранее Жерновский был признан виновным в обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры Мариуполя, в результате которых один мужчина получил ранение.

«Учитывая ранее назначенное Жерновскому наказание в виде 24 лет лишения свободы, суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР боевика «Азова» осудили на пожизненное заключение за расстрел мирных жителей.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.