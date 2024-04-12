В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по городу Рубежное погиб человек
В результате обстрела кассетными боеприпасами населённого пункта Рубежное в ЛНР со стороны ВСУ погиб местный житель.
- globallookpress.com
Об этом сообщает местная администрация. Отмечается, что ещё шесть человек были ранены. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ пострадала мирная жительница.
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