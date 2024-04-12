Старовойт заявил об отмене режима опасности атаки БПЛА в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе отменили режим опасности атаки БПЛА.
- РИА Новости
«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram.
По данным ТАСС, опасность атаки беспилотников также была отменена и в Белгородской области.
Утром 12 апреля в Курской области объявили опасность атаки БПЛА.
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