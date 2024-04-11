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Рогов: ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайного в ДНР

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ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайного в ДНР, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: ВС России форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайного в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Активизировали боевые действия на Времевском направлении (на стыке Запорожской области и ДНР. — RT)», — сказал Рогов.

Он добавил, что российские военные успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили боевиков ВСУ.

Предпринятые украинскими войсками попытки контратак на данном участке отбиты, резюмировал собеседник агентства.

Ранее боец с позывным Шахтёр сообщил, что российские бойцы с помощью дрона-камикадзе уничтожили группу украинских военных, спрятавшихся в здании в посёлке Семёновка ДНР.

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