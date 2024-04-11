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RT оценил значимость Трипольской ТЭС для Украины и последствия её разрушения

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RT проанализировал, насколько Трипольская ТЭС значима для украинской энергетики и к каким последствиям приведёт её разрушение.
RT оценил значимость Трипольской ТЭС для Украины и последствия её разрушения

    Что важно знать об этом объекте: Трипольская ТЭС играла важнейшую роль в энергобалансе региона и была одним из основных источников электроэнергии в центре Украины, мощность крупнейшей ТЭС киевского энергоузла составляла 1800 МВт, что позволяло регулировать частоту и напряжение в энергосети. 

    Кроме того, ТЭС обеспечивала Киеву и Киевской области резервные мощности в случае пикового спроса на электроэнергию или в аварийных ситуациях, а ещё снабжала теплом жилые дома и промышленные предприятия в близлежащих городах.

    Судя по зафиксированным на настоящий момент разрушениям, значительная часть котлов станции может быть серьёзно повреждена или разрушена.

    Минувшей ночью ВС России нанесли серию мощных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в нескольких регионах.

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